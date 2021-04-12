 

При стрельбе у больницы в Париже погиб человек

12.04.2021, 15:24, Новости дня
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Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, открытой в понедельник неизвестным рядом с одной из парижских больниц, информирует телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

«Было сообщено о нескольких выстрелах около больницы Henry Dunant. Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдения медиков. Один из них скончался», – сообщил источник РИА «Новости».

Погибший – мужчина, раненая – женщина, сотрудник службы безопасности госпиталя, она находится в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся с места преступления. По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов, передает ТАСС.

Инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа. На данное время причины и обстоятельства происшедшего неизвестны. Больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста.



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