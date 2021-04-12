Минобороны представило уникальные образцы космических аппаратов

Минобороны ко Дню космонавтики представило видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой.

«В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности», – говорится в сообщении министерства обороны, передает РИА «Новости».

Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. «По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники», – указывается в сообщении.

В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.

Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.

Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. «В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ», – говорится в сообщении.

Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.