Компания Microsoft готова вложить в разработчика ИИ 16 млрд долларов

Как стало известно, уже на этой неделе может быть достигнута договоренность между Microsoft и компанией Nuance Communications, известной своими успехами в области разработки искусственного интеллекта.

По предварительным данным, Microsoft готова выложить 16 млрд долларов за приобретение данного бизнеса. Аналитики агентства Bloomberg говорят, что подробности обсуждаемой сделки пока неизвестны. Однако можно сказать, что стороны до 18 апреля готовы согласовать все вопросы.

Представители самих компаний пока не подтверждают данную информацию. Напомним, что бостонской фирме Nuance Communications принадлежат успешные разработки голосовых помощников. Один из них использует компания Apple.