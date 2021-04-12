Россия получила новые заявки на С-400

Россия продолжает получать заявки от зарубежных стран на поставки систем ПВО С-400 «Триумф», сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения. На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», – передает РИА «Новости» ответ Решетниковой на вопрос о сроках поставок С-400 Индии.

По ее словам, сроки поставок Россией систем ПВО С-400 Индии будут объявлены «в ближайшей перспективе».

«В настоящее время РФ и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе», – сказала Решетникова.

Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале.

Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.

Напомним, в марте директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял о том, что РФ ведет переговоры с 4-5 странами по закупке систем ПВО С-400.