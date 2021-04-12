«Перевёрнутый мир» – французский мэр о судебном решении в пользу строительства исламистской школы в его городе

Административный суд Гренобля обязал мэра Альбертвилля выдать разрешение на строительство школы под эгидой турецкой религиозной ассоциации «Милли Герюш», пишет в статье для Le Figaro глава города Фредерик Бëрнье-Фламборе. Как отмечает автор, это решение перенесло его в «перевёрнутый мир», где представитель иностранной организации, враждебной Франции, устанавливает в городе свои порядки, а законный представитель местной власти не имеет законных способов противостоять ему.



Reuters

7 апреля административный суд Гренобля обязал мэра Альбертвилля выдать разрешение на строительство частной школы Исламской Конфедерации «Милли Герюш», рассказывает на страницах Le Figaro сам глава города Фредерик Бëрнье-Фламборе. Как напоминает автор, это та самая ассоциация, которая в настоящее время строит Страсбургскую мечеть и входит в число трëх организаций, отказавшихся подписать хартию принципов ислама Франции.

По словам градоначальника, это учебное заведение сможет вместить в общей сложности 400 учеников, что составляет четверть школьников всей коммуны. По убеждению мэра, строительство новой школы будет иметь драматические последствия в самой ближайшей перспективе: оно повлечёт за собой закрытие нескольких классов и в конечном итоге, возможно, всей государственной школы, а также раскол среди жителей района.

Строительство школы является частью обширного проекта «европейской федерации, зависящей от Исламской конфедерации Милли Герюш», уверен автор статьи. По его словам, в рамках этого проекта, строительство школ в европейских городах всегда следует за возведением мечетей. В Альбервиле мечеть была построена в 2014 году.

Как подчёркивает мэр города, этот проект задумано реализовать в центре квартала с населением 3 тыс. человек, который занимает приоритетное место в городской политике и получает от государства финансирование, направленное на восстановление инфраструктуры и укрепление республиканских ценностей в этом районе.

Таким образом, с одной стороны, есть частная организация, не желающая интегрироваться во французскую систему, чей проект, однако, поддержан решением суда — «будто перевёрнутый мир, где представитель чужой страны становится распорядителем и хозяином светского и республиканского города на его собственной территории», замечает глава Альбертвилля.

С другой стороны, есть французское государство, которое финансирует амбициозные проекты по перестройке городов и интеграции иностранцев во французское общество, но не даёт мэрам эффективных законных средств для противодействия и предотвращения проектов, которые «явно противостоят государству и ставят под угрозу основы нашего общества, беря под контроль образование наших детей», подчёркивает политик. Между ними стоят местные власти, находящиеся на передовой и ближе к реалиям, но безоружные в подобной ситуации, констатирует мэр.

Он призывает французский парламент принять соответствующее законодательство, позволяющее мэрам противодействовать созданию на французской территории объединений или предприятий, управляемых иностранными державами.