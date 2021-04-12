Немецкий эксперт оценил кандидатуры преемников Меркель

«Лашет и Зедер оба прагматики, при них отношения Берлина с Москвой нормализуются», – сообщил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о готовности лидеров партии «Христианско-демократического союза» Армина Лашета и «Христианско-социального союза» Маркуса Зедера возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

«Христианские демократы после изнурительной внутренней борьбы, которая длилась больше года, выбрали своего председателя – Армина Лашета. Если партия выступит против своего же председателя и откажет ему в доверии, то она себя дезавуирует, расколет и ослабит. Поэтому ХДС не может на это пойти», – убежден немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, если христианские демократы все же согласятся на выдвижение Маркуса Зедера, то «он может засесть в руководстве Германии на долгое время и быть канцлером 16 лет». «Тогда ХДС уйдет в небытие, потому что не ее лидер будет управлять страной. Думаю, христианские демократы все-таки поддержат Лашета», – прогнозирует политолог.

«При этом, – отметил Рар, – немецкие СМИ объявили войну Лашету, потому что они хотели бы видеть у власти «зеленое» правительство. Кроме этого, у Зедера, по результатам общественных опросов, рейтинг выше, чем у Лашета. В этой связи многие думают, что лучше выдвинуть его, чтобы иметь больше шансов на победу в сентябре».

Политолог также указал на разницу в характере двух кандидатов. «Зедер – маленький диктатор. Он рвется к власти и пробивает дорогу, идя на таран. Он типичный альфа-зверь – абсолютно безжалостен, расставляет своих людей, а ненужных убирает с дороги, – считает Рар. – А Лашет – рубаха-парень. Он умеет сводить интересы разных людей, общается с более улыбчивым лицом. Но его слабость в том, что в сложные моменты в нем не видят нужного авторитета, так как он ищет компромиссы вместо того, чтобы продвигать свою линию».

Говоря о преимуществах обоих кандидатов для российско-германских отношений, собеседник отметил, что и Лашет, и Зедер будут продолжать курс Ангелы Меркель. «Они оба прагматики, при них отношения с Москвой будут не хуже, а где-то даже нормализуются. Лашет в последние годы положительно говорил о «Северном потоке – 2» и о сотрудничестве с Россией во всех областях. А Зедер ранее был с визитом в Кремле, а сейчас хочет закупать «Спутник V», хотя многие в Германии до сих пор не хотят к нему прикасаться по политическим соображениям», – отметил собеседник.

Напомним, лидеры партии «Хриастинско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» выразили готовность возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

На пресс-конференции руководства фракции «Христианско-демократического союза» премьер-министр Армин Лашет сообщил, что этому решению предшествовал долгий разговор с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, во время которого оба заявили о своей готовности стать кандидатами на пост канцлера.

Зедер подчеркнул, что, если более крупный участник блока «Хриастинско-демократического союза» широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала кандидатуры возможных преемников Меркель.