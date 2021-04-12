 

Путин поручил создать Центральный музей российского казачества

12.04.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть финансирование на создание Центрального музея российского казачества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей» Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование», – говорится в поручении, передает ТАСС. 

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 31 декабря 2021 года и далее представляться ежегодно.

Кроме того, властям регионов рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и других казачьих объединений планы мероприятий по реализации Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Полпредам в федеральных округах Путин поручил оказывать консультативную помощь по реализации этой стратегии и анализировать проделанную работу.

Ранее Путин поручил Федеральной налоговой службе ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Политолог указал на три ошибки в заявлении посла США в Москве

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

25.06 / Водителей предупредили о новых правилах с 1 июля

31.01 / Тунис зарегистрировал «Спутник V»

20.11 / “Воспоминания, воспоминания”. Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio

28.08 / Учредители РУСАДА одобрили отставку Гануса

27.03 / ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала – СМИ

07.11 / Политика: В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

07.09 / Экс-жена Павлика рассказала, о чем мечтал покойный сын

30.07 / В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика