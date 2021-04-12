Путин поручил создать Центральный музей российского казачества

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть финансирование на создание Центрального музея российского казачества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей» Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование», – говорится в поручении, передает ТАСС.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 31 декабря 2021 года и далее представляться ежегодно.

Кроме того, властям регионов рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и других казачьих объединений планы мероприятий по реализации Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Полпредам в федеральных округах Путин поручил оказывать консультативную помощь по реализации этой стратегии и анализировать проделанную работу.

Ранее Путин поручил Федеральной налоговой службе ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний.