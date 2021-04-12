Бренд Geely обновил модель Vision X3

Китайский бренд Geely выпустил новую модель Vision X3.

Данный экземпляр можно отличить от предшественника по решетке радиатора и улучшенным бамперам. Также в передней части кузова установили фирменный шильдик. Головная оптика и задние фонари Vision X3 соответствуют актуальному исполнению автомобиля. В салоне предусмотрели модернизированную центральную консоль, новый рычаг КПП, а также стильные дверные панели.

Под капотом Vision X3 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 109 л.с. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится 15 апреля, когда и будут рассекречены все достоинства и технические характеристики новой модели.