 

В Бразилии упали продажи автомобилей на 5,4%

12.04.2021, 10:26, Новости дня
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На автомобильном рынке Бразилии в марте зафиксировали падение продаж на 5,4%.

Кроме того, за аналогичный промежуток прошлого года удалось добиться улучшенных показателей. Вместе с тем за минувший месяц местные клиенты приобрели свыше 189,3 тысяч новых автомобилей. Ранее аналитики сообщили, что в текущем году прогнозируется продажа более 2,3 миллионов новых автомобилей.

Добиться увеличения продаж планируется за счет выхода новых недорогих моделей, которые являются наиболее перспективными у местных дилеров. Всего же планируется превысить прошлогодние показатели на 15% по сравнению с минувшим годом.



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