 

Hyundai в марте снизила продажи в России

12.04.2021, 10:26, Новости дня
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Продажи автомобилей Hyundai в прошлом месяце снизились на рынке России.

Всего за март местные дилеры удалось реализовать свыше 15,3 тысяч новых автомобилей, что свидетельствует о снижении спроса на 3% по сравнению с прошлым годом. Также аналитики подсчитали, что за первые три месяца продажи автомобилей Hyundai в РФ составили порядка 40,1 тысяч машин, что также свидетельствует о падении спроса на 3%.

Наиболее продаваемым в РФ остается недорогой кроссовер Hyundai Creta, который в марте нынешнего года приобрели около 6,9 тысяч клиентов, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Остальные автомобили сохранили примерно одинаковые позиции во всей линейке южнокорейского бренда.



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