Подсчитана стоимость недельного рациона космонавта

Недельный рацион космонавта обойдется россиянину почти в 5,3 тыс. рублей, подсчитали ко Дню космонавтики «Сбермаркет» и Музей космонавтики. Для подсчета средней цены за «корзину астронавта» «Сбермаркет» использовал данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 торговых сетях, подключенных к сервису.

«Недельный рацион космонавта обойдется землянину в РФ в 5283 рубля. В выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины», – передает ТАСС текст исследования.

По расчетам советских ученых, космонавту требовалось 2800 ккал в день. При этом суточный рацион должен был содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Сегодня ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание, составлен из расчета потребления 3200 калорий, отметили эксперты.

В современное меню российских космонавтов МКС (Международная космическая станция) входят порядка 300 наименований. Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов – Бирюлевский экспериментальный завод. Большая часть продуктов сублимируется (обезвоживается), а в тубах выпускают только соусы и джемы.

Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, могут входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком, рассказали эксперты.

«При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга. Из-за этого пиво и «Кока-кола» специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микробуханок», – отметили аналитики.

Самые популярные блюда у японских астронавтов – суши, лапша, желе и рисовые шарики. Также в составе японского космического меню много соусов и желе, а в числе продуктов есть майонез.

Всего к 2020 году на борту МКС побывали более 200 космонавтов и астронавтов из 19 стран мира. Для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на Международную космическую станцию в конце сентября 2019 года, были специально приготовлены консервированные халяльные блюда.

Эксперты также отметили, что запас пищи на МКС рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты еще на 45 дней.

Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как отметил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.