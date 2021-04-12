В США провалилась попытка провести «Марш в защиту жизней белых»

Общественные акции в десятках городов США в рамках «Марша в защиту жизней белых», которые планировали провести в воскресенье активисты, по большей части не состоялись, поскольку на них почти никто не пришел, сообщил телеканал NBC.

На протяжении последних двух недель в социальных сетях публиковали призывы принять участие в «Марше в защиту жизней белых». По сведениям телеканала, в число тех, кто пытался его провести, входили члены организаций правого толка, а также объединений неонацистов и сторонников превосходства белой расы, передает ТАСС. Мероприятия задумывались в качестве ответа на действия движения «Жизни темнокожих имеют значение». Оно выступает в защиту прав афроамериканцев.

По данным NBC, в запланированное время лишь один человек пришел на акцию в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), трое – в Форт-Уэрте (штат Техас), несколько – в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В Роли (штат Северная Каролина) и ряде других американских городов мероприятия в рамках «Марша в защиту жизней белых» были заранее отменены организаторами. В Нью-Йорке на аналогичный митинг пришел только один человек.

Во всех указанных случаях в местах, где планировалось организовать акции в защиту жизней белых, собирались десятки, если не сотни, антифашистов и участников движения «Жизни темнокожих имеют значение». Они требовали не допустить распространения в США расизма.

Лица, выступавшие ранее в соцсетях за проведение «Марша в защиту жизней белых», в частности, утверждали, что в США нередко ущемляются права белого населения. Они заостряли внимание на случаях, когда белые становились жертвами совершенных темнокожими преступлений.

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