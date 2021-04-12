 

В США провалилась попытка провести «Марш в защиту жизней белых»

12.04.2021, 7:54, Новости дня
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Общественные акции в десятках городов США в рамках «Марша в защиту жизней белых», которые планировали провести в воскресенье активисты, по большей части не состоялись, поскольку на них почти никто не пришел, сообщил телеканал NBC.

На протяжении последних двух недель в социальных сетях публиковали призывы принять участие в «Марше в защиту жизней белых». По сведениям телеканала, в число тех, кто пытался его провести, входили члены организаций правого толка, а также объединений неонацистов и сторонников превосходства белой расы, передает ТАСС. Мероприятия задумывались в качестве ответа на действия движения «Жизни темнокожих имеют значение». Оно выступает в защиту прав афроамериканцев.

По данным NBC, в запланированное время лишь один человек пришел на акцию в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), трое – в Форт-Уэрте (штат Техас), несколько – в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В Роли (штат Северная Каролина) и ряде других американских городов мероприятия в рамках «Марша в защиту жизней белых» были заранее отменены организаторами. В Нью-Йорке на аналогичный митинг пришел только один человек.

Во всех указанных случаях в местах, где планировалось организовать акции в защиту жизней белых, собирались десятки, если не сотни, антифашистов и участников движения «Жизни темнокожих имеют значение». Они требовали не допустить распространения в США расизма.

Лица, выступавшие ранее в соцсетях за проведение «Марша в защиту жизней белых», в частности, утверждали, что в США нередко ущемляются права белого населения. Они заостряли внимание на случаях, когда белые становились жертвами совершенных темнокожими преступлений.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти.



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