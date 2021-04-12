Половина россиян сочли родину великой космической державой

Половина россиян считает Россию великой космической державой, кроме того, большинство граждан уверены в необходимости продолжать освоение космоса, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Исследование проводилось в марте этого года, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.

«Половина респондентов (50%) выразила в той или иной степени уверенность в том, что современная РФ является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше – 62%. Напротив, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия РФ (против 28% в 2010)», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Большинство опрошенных граждан (37%) уверены в необходимости продолжать освоение космоса, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас. В 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.

В свою очередь, 26% респондентов видят смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (в 2010 году – 39%). Доля россиян, которые считают, что надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса, составила 15% против 11% в 2010 году.

Один из вопросов, который задавался россиянам, касался желания переселиться на другую планету. «Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю», – информирует холдинг.

В свою очередь, 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

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