 

Половина россиян сочли родину великой космической державой

12.04.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Половина россиян считает Россию великой космической державой, кроме того, большинство граждан уверены в необходимости продолжать освоение космоса, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Исследование проводилось в марте этого года, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.

«Половина респондентов (50%) выразила в той или иной степени уверенность в том, что современная РФ является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше – 62%. Напротив, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия РФ (против 28% в 2010)», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Большинство опрошенных граждан (37%) уверены в необходимости продолжать освоение космоса, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас. В 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.

В свою очередь, 26% респондентов видят смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (в 2010 году – 39%). Доля россиян, которые считают, что надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса, составила 15% против 11% в 2010 году.

Один из вопросов, который задавался россиянам, касался желания переселиться на другую планету. «Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю», – информирует холдинг.

В свою очередь, 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Ранее начальник Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Власов рассказал, что единственная женщина, которая есть в российском отряде космонавтов, Анна Кикина может полететь на МКС в ближайшем будущем. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия в США

04.09 / Американские войска перекинут в Литву. На границе с Беларусью они проведут учения

21.02 / SCMP – китайские дешевле — американский производитель масок N95 не может их продать

28.03 / NBC – на «Улице Сезам» впервые появились персонажи, открыто обсуждающие расу и расизм

29.12 / МЧС предупредило жителей Москвы и области о гололеде и усилении ветра в ближайшие часы

13.08 / Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели участника протестов

02.10 / Луганская “Заря” узнала соперников в группе Лиги Европы

12.07 / Не исключено, что Владимир Путин станет ведущим популистом в мире

31.10 / В Челябинске заявили об отсутствии связи смерти пациентов со взрывом в поликлинике

23.09 / Приехавших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов теста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика