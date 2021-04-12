Сроки сдачи судна «Керченский пролив» перенесли из-за санкций

Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» были перенесены из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования.

У Амурского судостроительного завода (АСЗ), входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), из-за санкций возникли проблемы с достройкой многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив». По словам источников «Коммерсанта», верфь не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами Kongsberg, так как европейцы отказались из-за санкций работать с предприятием.

Как следует из данных сайта госзакупок, в середине марта АСЗ объявил конкурс с максимальной ценой 79 млн рублей с НДС на выполнение работ по шефмонтажным, пусконаладочным, а также швартовым и ходовым испытаниям двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Само оборудование, как указано в документах, было поставлено в 2011-2012 годах.

Также, согласно контракту, необходимо выполнить аналогичные работы в отношении интегрированной системы управления Kongsberg Maritime, в том числе инспекцию оборудования после длительного хранения. Срок исполнения работ – декабрь 2021 года. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

Многофункциональное аварийно-спасательного судно «Керченский пролив» мощностью 7 МВт строится по проекту Морского инженерного бюро MPSV06. Суда имеют неограниченный район плавания и класс Icebreaker 6. Контракт на строительство «Керченского пролива» за 3,6 млрд рублей, которые дал бюджет, был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ «Морспасслужба». Исполнителем контракта стал Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, тогда полностью входил в ОСК, сейчас управляется консорциумом Роснефти, Роснефтегаза и Газпромбанка). Закладка спасателя состоялась в июле 2010 года на АСЗ (тогда входил в ДЦСС, сейчас – в ОСК).

Судно должно быть сдано в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено. После судебных разбирательств контракт был расторгнут, деньги возвращены бюджету. За это время Nordic Yards в Висмаре, принадлежащая тогда Виталию Юсуфову (продана в 2016 году малайзийской Genting), построила почти за 6 млрд рублей два аналогичных судна – «Берингов пролив» и «Мурман». В 2018 году было принято решение достроить «Керченский пролив» и назначить ОСК единым исполнителем. Стоимость строительства тогда оценивалась в 4,6 млрд рублей, заказ для ОСК грозил быть убыточным. Предполагалось, что судно будет сдано в декабре 2020 года, но оно было спущено на воду лишь в конце октября.

Источники в отрасли рассказывают, что оборудование пригодно для работы, нужно провести небольшой ремонт из-за срока хранения – например, на ВРК заменить резиновые прокладки. На такие работы можно было бы найти азиатские компании, но ОСК необходимы гарантийный срок и проведение обслуживания. Источники полагают, что найти подрядчиков не удастся, а значит, придется закупать новое оборудование, что может обойтись не менее чем в 1 млрд рублей.