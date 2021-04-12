Бывший банкир победил на президентских выборах в Эквадоре

Победу на президентских выборах в Эквадоре одерживает бывший банкир Гильермо Лассо, который представляет правоцентристское «Движение CREO», свидетельствуют обнародованные Национальным избирательным советом страны результаты.

В воскресенье в Эквадоре прошел второй тур президентских выборов. Обработано 98,05% бюллетеней. Лассо получает 52,48% голосов избирателей, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды» Андрес Араус – 47,52%. Араус уже признал поражение. Лассо поздравили действующий президент Эквадора Ленин Морено, а также Рафаэль Корреа, занимавший пост президента республики с 2007 года по 2017 год, передает ТАСС.

Напомним, в 2017 году, когда перезидентом был избран Ленин Морено, проигравший выборы Лассо заявлял о многочисленных нарушениях.