Бывший банкир победил на президентских выборах в Эквадоре

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12.04.2021, 7:00, Новости дня
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Победу на президентских выборах в Эквадоре одерживает бывший банкир Гильермо Лассо, который представляет правоцентристское «Движение CREO», свидетельствуют обнародованные Национальным избирательным советом страны результаты.

В воскресенье в Эквадоре прошел второй тур президентских выборов. Обработано 98,05% бюллетеней. Лассо получает 52,48% голосов избирателей, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды» Андрес Араус – 47,52%. Араус уже признал поражение. Лассо поздравили действующий президент Эквадора Ленин Морено, а также Рафаэль Корреа, занимавший пост президента республики с 2007 года по 2017 год, передает ТАСС.

Напомним, в 2017 году, когда перезидентом был избран Ленин Морено, проигравший выборы Лассо заявлял о многочисленных нарушениях.



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