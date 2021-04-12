«Роскосмос» обещает в 2022 году испытать суперскоростную одновитковую схему полетов к МКС

Долетать до МКС всего-то примерно за два часа позволит российским космическим кораблям новая одновитковая система запуска, а также высокоточная и мощная ракета-носитель «Прогресс-МС».

Как сообщили в «Роскосмосе», испытание новой суперскоростной системы орбитальных полетов должно состояться в будущем году. Сначала по ней отправят к Международной космической станции грузовой корабль, затем – управляемый людьми.

В данный момент российская космонавтика освоила двухвитковую систему, которая также считается прогрессивной. Благодаря точной работе ракеты «Союз-2.1а», кораблям достаточно после старта с Земли всего дважды облететь вокруг планеты, чтобы выйти на орбиту МКС, приблизиться и состыковаться с ней.