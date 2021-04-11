В Москве тренер ударил 16-летнего спортсмена

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11.04.2021, 18:04, Новости дня
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После соревнований из-за конфликта тренер ударил 16-летнего спортсмена, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что суд в Ленинградской области приговорил тренера секции единоборств к 15 годам колонии строгого режима за домогательства к несовершеннолетним.



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