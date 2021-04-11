 

Искусственный интеллект научили определять имя человека по фотографии

11.04.2021, 17:24, Новости дня
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Оказывается, наши имена и внешность тесно связаны между собой. Исследователи из США обучили искусственный интеллект «читать по лицам» и достаточно точно угадывать имена людей.

Разработку ведут в центре Mitre Corp. Как сообщают источники, в исследования по данному направлению инвестировано около двух миллиардов долларов.

Идея состояла в том, что люди с одинаковыми именами могут иметь схожие внешние признаки. Таким образом, можно читать по лицам, что, кстати, неплохо получается у гадалок. Но у искусственного интеллекта гораздо больше возможностей, говорят ученые. Это база данных, быстрый поиск и сравнения общих черт и, наконец, достаточно точное определение имени человека. Кстати, Интернет и социальные сети для этого использовать не нужно.



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