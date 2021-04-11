Ученые обнаружили самую древнюю ДНК человека

Как оказалось, самые древние Homo sapiens мало связаны с современными европейцами. Иначе говоря, мы не являемся их прямыми потомками.

Данный вывод ученые сделали после проведенных археологических раскопок на территории Болгарии и Чехии. Там удалось обнаружить самые древние из известных науке ДНК человека.

Ученые поясняют, что в ДНК современных европейцев можно найти несколько процентом генов от неандертальцев. Дело в том, что покинувшие около 50 тысяч лет назад Африку ранние Homo sapiens ушли сначала на Ближний Восток, где достаточно долго соседствовали с неандертальцами и даже скрещивались с ними. Только потом он попали на территорию Европы. Скорее сего, чистокровные Homo sapiens прекратили свое существование около 40 тысяч лет назад, предполагают ученые.