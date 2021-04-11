Люди не дают права на ошибку роботам-гуманоидам

У роботов-гуманоидов незавидная судьба, говорят исследователи. Как оказалось, обычные пользователи вовсе исключают их право на ошибку. Если сбой произойдет в роботе-пылесосе – бездушной «консервной банке на колесиках», то мы к этому, скорее всего, отнесемся с юмором и даже с некоторой долей понимания.

Человекообразного робота большинство людей простить не смогут. Видимо, это потому, что такая машина похожа на нас, и мы автоматически видим в ней конкурента.

Кроме того, обычные люди часто преувеличивают способности роботов-гуманоидов. Они не так умны и умелы, как их аналоги из фантастических фильмов, говорят ученые. Не стоит ожидать от них слишком многого. Есть еще один фактор, способствующий формированию предвзятого отношения. Это ожидание так называемого восстания роботов.