Люди не дают права на ошибку роботам-гуманоидам
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У роботов-гуманоидов незавидная судьба, говорят исследователи. Как оказалось, обычные пользователи вовсе исключают их право на ошибку. Если сбой произойдет в роботе-пылесосе – бездушной «консервной банке на колесиках», то мы к этому, скорее всего, отнесемся с юмором и даже с некоторой долей понимания.
Человекообразного робота большинство людей простить не смогут. Видимо, это потому, что такая машина похожа на нас, и мы автоматически видим в ней конкурента.
Кроме того, обычные люди часто преувеличивают способности роботов-гуманоидов. Они не так умны и умелы, как их аналоги из фантастических фильмов, говорят ученые. Не стоит ожидать от них слишком многого. Есть еще один фактор, способствующий формированию предвзятого отношения. Это ожидание так называемого восстания роботов.
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