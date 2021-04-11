 

Die Welt – новый корейский истребитель технологичней «Еврофайтера» и дешевле F-35

11.04.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Южной Корее представили прототип собственного боевого самолёта пятого поколения KF-21, пишет Die Welt. Как отмечает издание, его технология «стелс» превосходит аналогичную технологию истребителей «Еврофайтер». Кроме того, KF-21 стоит $65 млн, что значительно меньше цены американского F-35.


Reuters

Восемь лет назад руководители проекта европейского истребителя «Еврофайтер» планировали поставлять его в Южную Корею и даже наладить там серийное производство этих машин, пишет Die Welt. Однако в итоге всё обернулось по-другому.

Недавно в Южной Корее представили прототип собственного многоцелевого боевого самолёта KF-21, отмечает издание. Первый полёт самолёта, на разработку которого было затрачено $8 млрд, должен состояться в 2022 году. Таким образом, у Европы появился конкурент, пишет Die Welt.
Издание отмечает, что KF-21 содержит множество американских комплектующих. К примеру, обе силовые установки истребителя произведены компанией General Electric. Как пишет Die Welt, сообщается, что используемая на KF-21 технология «стелс» лучше, чем у «Еврофайтера», но хуже, чем у F-35.

Согласно критериям военных экспертов, KF-21 попадает в категорию боевых самолётов пятого поколения, в то время как «Еврофайтер» относится к четвёртому, отмечает издание. Кроме того, KF-21 отличается сравнительно невысокой стоимостью — один экземпляр стоит $65 млн, что значительно меньше стоимости американского F-35. Потенциальными покупателями корейского истребителя являются Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Маленьким утешением для европейцев станет то, что они примут участие в поставке некоторых комплектующих, пишет Die Welt. К примеру, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для KF-21 будут поставляться из ФРГ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / “Я онлайн, и я не кот” – В Техасе адвокат случайно подключился к заседанию суда в Zoom с фильтром кота

07.07 / В РФ уменьшился объем потребления пиратского контента

13.12 / Умер “голос Кремля”, народный артист РФ Хорошевцев. Он озвучивал парады Победы и мероприятия Путина

02.12 / Микитась о Татарове: Это он – автор схем, по которым увели “Укрбуд”

18.09 / Le Monde – «глоток свежего воздуха» для ЕС — эксперты призывают к созданию франко-немецкой федерации

23.12 / Маас – сейчас открывается последняя возможность спасти иранскую ядерную сделку

02.02 / Боевики “ЛНР” вслед за “ДНР” заявили о начале вакцинации от коронавируса российским “Спутник V”

27.10 / JT – несмотря на своё прошлое, Япония отказалась подписывать Договор ООН о запрещении ядерного оружия

24.12 / Богуцкая заявила, что переболела COVID-19, и назвала маски “пустым отвлекающим маневром”

28.08 / Зеленский назначил бывшего работника СБУ Сергийчука новым главой Черкасской ОГА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика