Die Welt – новый корейский истребитель технологичней «Еврофайтера» и дешевле F-35

В Южной Корее представили прототип собственного боевого самолёта пятого поколения KF-21, пишет Die Welt. Как отмечает издание, его технология «стелс» превосходит аналогичную технологию истребителей «Еврофайтер». Кроме того, KF-21 стоит $65 млн, что значительно меньше цены американского F-35.



Reuters

Восемь лет назад руководители проекта европейского истребителя «Еврофайтер» планировали поставлять его в Южную Корею и даже наладить там серийное производство этих машин, пишет Die Welt. Однако в итоге всё обернулось по-другому.

Недавно в Южной Корее представили прототип собственного многоцелевого боевого самолёта KF-21, отмечает издание. Первый полёт самолёта, на разработку которого было затрачено $8 млрд, должен состояться в 2022 году. Таким образом, у Европы появился конкурент, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что KF-21 содержит множество американских комплектующих. К примеру, обе силовые установки истребителя произведены компанией General Electric. Как пишет Die Welt, сообщается, что используемая на KF-21 технология «стелс» лучше, чем у «Еврофайтера», но хуже, чем у F-35.

Согласно критериям военных экспертов, KF-21 попадает в категорию боевых самолётов пятого поколения, в то время как «Еврофайтер» относится к четвёртому, отмечает издание. Кроме того, KF-21 отличается сравнительно невысокой стоимостью — один экземпляр стоит $65 млн, что значительно меньше стоимости американского F-35. Потенциальными покупателями корейского истребителя являются Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Маленьким утешением для европейцев станет то, что они примут участие в поставке некоторых комплектующих, пишет Die Welt. К примеру, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для KF-21 будут поставляться из ФРГ.