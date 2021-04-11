 

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

11.04.2021, 12:18, Новости дня
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Три российских туриста, которые пострадали накануне в результате ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, угрозы для их жизни нет, им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило посольства РФ в Анкаре.

«В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.

«Сотрудники посольства РФ в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП. Туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха», – сообщило посольство.

В российской дипмиссии добавили, что посольство в координации с турецкими властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину.

В субботу в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии. Представитель посольства РФ в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции.



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