 

Facebook отрицает возможность хакерского взлома

11.04.2021, 12:02, Новости дня
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Появилось официальное сообщение от администраторов социальной сети Facebook, которые утверждают, что последняя масштабная утечка данных произошла вовсе не из-за злонамеренных действий третьих лиц.

Вернее сказать, хакерской атаки не было, пояснили в Facebook. Некие люди просто получили информацию с web-скрейпинга.

Напомним, что недавно также в сети было сообщение о том, что с Facebook скопирована персональная информация о 530 миллионах зарегистрированных пользователей. Затем все это попало в открытый доступ. В связи с инцидентом, Роскомнадзор потребовал объяснений от администрации Facebook. Позже последний признал наличие уязвимости и сообщил об ее успешном устранении.



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