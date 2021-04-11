Компания Sony откроет новое мобильное подразделение

Ряды структур, обслуживающих PlayStation, вскоре пополнятся, заявили в японской компании Sony, комментируя свое решение открыть новое мобильное подразделение. Создается структура для продвижения новых проектов, которые будут касаться не только самих PS, но и работы мобильных гаджетов, фирменных сервисов и т.д.

Должность руководителя нового подразделения еще вакантна. Однако в корпорации вскоре обещают представить достойную кандидатуру.

По словам экспертов, решение Sony об открытии еще одного подразделения может быть связано с очередной попыткой войти на мировой рынок мобильного гейминга и прочно закрепиться на нем. Ранее такие попытки уже предпринимались, однако они были безуспешными.