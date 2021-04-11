В Петербурге почтят память узников фашистских концлагерей

В Санкт-Петербурге по случаю Дня освобождения узников концлагерей запланирован ряд мероприятий городского и районных уровней.

Так, в Ландшафтном парке в Красном Селе сегодня пройдут митинг и торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику узникам фашистских лагерей. Участие в мероприятии примут представители районной администрации, профильных комитетов и общественных организаций, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

В фойе здания администрации Адмиралтейского района продолжает работу выставка, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских лагерей. Также тематическая интерактивная экспозиция открыта в подростково-молодежном центре «Охта».

Библиотека №4 Московского района в 11.00 приглашает петербуржцев на военно-исторический экскурс «История одного побега: летчик Михаил Девятаев», а в Семейном библиоцентре в Колпино в 15:00 начнется литературно-музыкальный вечер «Нельзя забыть».

Кроме того, в образовательных учреждениях города в течение нескольких дней проходят тематические встречи, классные часы и беседы с представителя общественных организаций бывших узников фашистских концлагерей.

В воскресенье, 11 апреля, отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Речь идет об освобождении большого числа людей, которые томились в нацистских застенках в годы Второй мировой войны – в концентрационных лагерях, лагерях смерти, спецтюрьмах гестапо и т.п. До сих пор ведется подсчет точного количества человеческих жизней, которые были унесены нацистами в годы войны в концлагерях. Это количество исчисляется миллионами, информирует издание «Военное обозрение».

Дата выбрана неслучайно, а в память об интернациональном восстании заключенных концлагеря Бухенвальд в 1945 году. Когда гитлеровская Германия доживала свои последние дни, узники одного из крупнейших лагерей на территории Германии готовились восстать и освободиться. Подготовка к восстанию велась подпольной организацией заключенных.

Изначально восстание было намечено на 1 апреля 1945 года, однако в силу ряда причин его пришлось переносить несколько раз. В первых числах апреля советский военнопленный Константин Леонов и поляк Гвидон Дамазин, являвшийся инженером по профессии, осуществляли попытку выйти на связь с советскими и американскими войсками, продвигавшимися по территории Германии. Леонов и Дамазин пытались сообщить союзническим войскам о том, что администрация лагеря предпринимает попытки полностью уничтожить всех томящихся там узников. После нескольких неудачных попыток в итоге 8 апреля радиограмма дошла до американцев.

От командования 3-й армией США в Бухенвальде получили ответ о том, что отряды поспешили на помощь.

11 апреля 1945 года началось организованное восстание. Узникам удалось взять под свой контроль вышки, уничтожить несколько охранников, войти в комендатуру и в конечном итоге занять круговую оборону. О точном числе погибших узников в ходе восстания в Бухенвальде историки спорят по сей день.

В тот же день – 11 апреля – американские войска вошли в концлагерь, что в конечном итоге и ознаменовало освобождения всех, оставшихся в живых, заключенных.