Компания BMW не будет выпускать пятидверный M4

Немецкий автомобильный гигант BMW отказался от выпуска модели M4 Gran Coupe в пятидверном кузове.

В свою очередь, данное решение перенесено на более поздний период, а потока станет возможным выбрать автомобиль исключительно в версии купе. Производитель также параллельно ведет работу по обновлению остальных моделей в данной линейке, предусмотрев более современный дизайн кузова.

Также следует выделить, что новинка получит ту же платформу, что и предшественник. Предполагается, что модель будет отличаться линией остекления, формой капота и оттенками кузова. Параметры производительности до сих пор остаются засекреченными.