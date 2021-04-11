 

Компания BMW не будет выпускать пятидверный M4

11.04.2021, 9:20, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант BMW отказался от выпуска модели M4 Gran Coupe в пятидверном кузове.

В свою очередь, данное решение перенесено на более поздний период, а потока станет возможным выбрать автомобиль исключительно в версии купе. Производитель также параллельно ведет работу по обновлению остальных моделей в данной линейке, предусмотрев более современный дизайн кузова.

Также следует выделить, что новинка получит ту же платформу, что и предшественник. Предполагается, что модель будет отличаться линией остекления, формой капота и оттенками кузова. Параметры производительности до сих пор остаются засекреченными.



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