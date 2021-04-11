Volkswagen показала концептуальный кроссовер Volkswagen Black RiNo

Немецкий автогигант Volkswagen продемонстрировал новый концепт кроссовера под названием Black RiNo.

В частности, данная модель является перелицованным исполнением популярного паркетника Volkswagen Tiguan, однако с многочисленными изменениями. По снимкам видно, что кроссовер получил увеличенные колесные диски, заниженный клиренс, дополнительные антикрылья, а также багажник для перевозки велосипеда.

Из технических параметров указывается, что новый кроссовер приводится в движение 2-литровым турбированным двигателем на 184 л.с. Кроме того, автомобиль обладает улучшенными параметрами комфортности для водителя и пассажиров. Более точные характеристики автомобиля будут озвучены несколько позже.