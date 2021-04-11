В качестве возможного советника Байдена по РФ назвали критика санкций

Старшим директором по РФ в Совете нацбезопасности США при Белом доме может стать Мэтью Рожански, который выступал против чрезмерных санкций, сообщают источники.

Об этом информирует Axios. Рожански и Белый дом пока не ответили на просьбу прокомментировать информацию портала. Рожански с 2013 года возглавляет Институт имени Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России, передает ТАСС.

Рожански выступает за «мирное сосуществование» с Россией. В 2020 году в статье для National Interest он критиковал чрезмерное применение санкций, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.