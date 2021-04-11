 

В качестве возможного советника Байдена по РФ назвали критика санкций

11.04.2021, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Старшим директором по РФ в Совете нацбезопасности США при Белом доме может стать Мэтью Рожански, который выступал против чрезмерных санкций, сообщают источники.

Об этом информирует Axios. Рожански и Белый дом пока не ответили на просьбу прокомментировать информацию портала. Рожански с 2013 года возглавляет Институт имени Кеннана, считающийся одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по России, передает ТАСС.

Рожански выступает за «мирное сосуществование» с Россией. В 2020 году в статье для National Interest он критиковал чрезмерное применение санкций, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Мнение: Запад боится наказания Лукашенко

05.09 / Эксперты рассказали о необычном способе поиска раковых образований

24.01 / Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС

12.11 / Рубль снизился к доллару

22.07 / Палата представителей одобрила свою версию оборонного бюджета

26.09 / Катастрофа самолета Ан-26. Кабмин Украины заявил об отсутствии доступа к бортовым самописцам

27.11 / Представители властей Украины непублично встречаются с крупными бизнесменами, Зеленский обещал другое – “Схемы”

13.10 / Бутина: Навальный по указке своих кураторов плюнул докторам в лицо

06.11 / Американские СМИ пересмотрели голоса выборщиков за Байдена

01.09 / Обозреватель The Hill – неудивительно, что американцы не доверяют СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика