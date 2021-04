Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные

Машинист Абдулла Абдул-Гавад, трудившийся 21 час в сутки на экскаваторе, который был слишком маленьким для откапывания застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил, что не получил оплату сверхурочных, сообщают СМИ.

Абдул-Гавад рассказал, что ему приходилось работать 21 час в день, чтобы в максимально короткие сроки справиться с таким огромным объемом работы. Фото того, как мужчина на своем экскаваторе, кажущимся крошечным в сравнении с контейнеровозом, пытается откопать огромное судно, стало мемом в Сети, передает портал businessinsider.com.

This is officially the most accurate boat meme. pic.twitter.com/ekmMHcVZAM

— Lacy Baugher-Milas (@LacyMB) March 29, 2021

Однако сам Абдул-Гавад не счел фото забавным – он подумал, что его труд высмеивают, а потому решил работать еще усерднее.

Он рассказал также, что другие экскаваторщики отказались от работы, так как испугались объемов контейнеровоза. Абдул-Гавад признается – ему казалось, что он не поможет судну продвинуться, а лишь поспособствует его падению в сторону экскаватора. На помощь ему прибыли позднее, и лишь для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.

При этом 28-летний экскаваторщик не получил зарплату за сверхурочные. Кроме того, на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили за полтора часа до начала.

Ранее сообщалось, что администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given.

Напомним, Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.

Канал был заблокирован на пять дней. При этом руководство канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.

29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.