 

В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка

11.04.2021, 6:02, Новости дня
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В ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

«Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», – передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата.

По его словам, пострадавшие в аварии отправлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.На место происшествия выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре для оказания консульской помощи и выяснения обстоятельств ДТП. Последствия ДТП с туристами из РФ в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. На кадрах виден опрокинувшийся автобус на заснеженной трассе, из которого выбираются пассажиры. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели.

Ранее в автомобильной аварии с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро российских граждан.



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