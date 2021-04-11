В МИД РФ призвали США обуздать политику Киева

Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Он также сообщил, что РФ не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, последний разговор состоялся более недели назад на ином уровне.

«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», – добавил Рябков.

Во вторник РФ и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.

Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.