В 2021 году будет произведено 269 млн панелей для телевизоров

По данным компании TrendForce, в текущем году мировой объем производства панелей для телевизоров составит 269 млн шт. Половина их них выйдет с заводов, принадлежащих трем самым крупным в данном сегменте китайским компаниям.

Также аналитики отмечают, что корейская компания Samsung Display, вопреки ранее сделанным прогнозам, продолжит работу одного из своих заводов по производству ЖК-панелей.

По словам специалистов, Китай быстро движется к монополизации данного рынка. Кроме того, наблюдается тенденция к постепенному увеличению среднего размера панелей. В 2021-м показатель вырастет 1,6 дюйма и достигнет почти 50 дюймов по диагонали. В моду вошли большие телевизоры.