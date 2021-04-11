 

Хакеры похитили данные двух третей пользователей LinkedIn

11.04.2021, 1:14, Новости дня
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Примерно две трети пользователей соцсети LinkedIn пострадали от действий хакеров, которые похитили их персональные данные и выложили предложение о продаже базы на одном из теневых форумов.  

Аналитики компании Business Insider говорят о 500 миллионах пострадавших. В хакерской базе данных содержатся полные имена, данные о профессиональной деятельности, телефоны и адреса электронной почты, а также другая персональная информация.

При этом администраторы LinkedIn заявили, что утечка произошла без нарушения системы безопасности социальной сети. Кто-то всего лишь собрал данные, которые пользователи сами выложили в открытый доступ. Однако такой массовый сбор также запрещен правилами LinkedIn.



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