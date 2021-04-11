 

В Минске отметили нежелание Киева соблюдать договоренности по Донбассу

11.04.2021, 0:16, Новости дня
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Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Что касается заявления господина Кравчука – президент (Белоруссии Александр Лукашенко) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники… Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Не важно, где будут проходить эти заседания», – сказал Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.



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