В Британии назвали дату похорон принца Филиппа

Похороны принца Филиппа, супруга королевы Британии Елизаветы II пройдут 17 апреля, сообщили в Букингемском дворце.

В Букингемском дворце также сообщили, что похороны принца Филиппа будут транслироваться по телевидению, доступа публики не будет, передает ТАСС.

Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии в связи с его смертью объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.

Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.