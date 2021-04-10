В Британии назвали дату похорон принца Филиппа
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Похороны принца Филиппа, супруга королевы Британии Елизаветы II пройдут 17 апреля, сообщили в Букингемском дворце.
В Букингемском дворце также сообщили, что похороны принца Филиппа будут транслироваться по телевидению, доступа публики не будет, передает ТАСС.
Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии в связи с его смертью объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.
Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.
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