 

В Британии назвали дату похорон принца Филиппа

10.04.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Похороны принца Филиппа, супруга королевы Британии Елизаветы II пройдут 17 апреля, сообщили в Букингемском дворце.

В Букингемском дворце также сообщили, что похороны принца Филиппа будут транслироваться по телевидению, доступа публики не будет, передает ТАСС.

Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии в связи с его смертью объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.

Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

24.12 / Украина признала неготовность воевать с Россией

09.07 / Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

29.07 / После убийства росгвардейца в Ингушетии возбудили уголовное дело

22.03 / Волочкова публично залезла на своего любовника

23.01 / Возможно, LG Electronics продаст свое мобильное подразделение

25.12 / При взрыве автомобиля в США пострадали три человека

08.01 / Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

16.03 / Специалисты из Microsoft обнаружили новое семейство вредоносных программ-вымогателей

25.02 / Россияне захотели получать пенсию от работодателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика