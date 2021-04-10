У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 неожиданно обнаружились проблемы с экранами

Как оказалось, экраны на смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 лучше не включать на полную мощность. При заявленной максимальной частоте обновления картинки в 120 Гц дисплеи начинают сильно мерцать. А то и вовсе зависают.

Очевидно, компания пыталась выпустить смартфон с отличными характеристиками, который будет востребован на рынке. Однако устройство вышло сырым, говорят эксперты.

Гаджеты данной серии Xiaomi представила на рынке совсем недавно. Первоначальные продажи обещали устройству коммерческий успех. Но что будет теперь, когда обнаружится такой серьезный дефект, аналитики прогнозировать уже не берутся. Также стало известно, что часть смартфонов плохо реагируют на касания пользователей.