 

Киев анонсировал встречу лидеров Германии, Франции и Украины

10.04.2021, 17:06, Новости дня
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Встреча лидеров Франции, Германии и Украины запланирована на ближайшей неделе, сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус», – приводит РИА «Новости» слова Арестовича. Он добавил, что Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников «нормандского формата», запланированной на 14 апреля.

Также Арестович прокомментировал специальное заседание ОБСЕ. Он считает, что в ОБСЕ должны дать свою оценку действиям России, и занять соответствующую позицию, и тогда россиянам «будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».

Трехсторонняя контактная группа, как отметил советник украинской делегации, не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то», она существует как вспомогательный орган лидеров «нормандской четверки». По словам Арестовича, в рамках ТКГ решаются «только тактические вопросы», например, пенсии, соцвыплаты.

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.



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