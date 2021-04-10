Американцы создают доступный коммерческий термоядерный реактор

Над решением данной проблемы работает американский стартап TAE Technologies, созданный еще в 1998 году. Сейчас представители компании обещают, что до 2030-го будет создан коммерческий термоядерный реактор.

Отметим, что термоядерный источник энергии намного мощнее того, с которым мы имеем дело на множестве давно построенных атомных электростанций. Ученые полагают, что термоядерные реакторы способны полностью обеспечить землян дешевой электроэнергией в любом количестве, так как получение тепла происходит точно так же, как и на Солнце.

Также специалисты напоминают, что новый реактор будет весить всего-то 27 тонн. Для сравнения: нынешние конструкции реакторов имеют общую массу около 23 тысячи тонн и работают нестабильно!