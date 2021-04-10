Продажи ПК выросли более чем в полтора раза

По данным компании IDC, глобальные продажи персональных компьютеров в первом квартале увеличились на 55,2%. Аналитики сравнивали статистику реализации с тем же периодом прошлого года.

В категорию ПК внесены настольные компьютеры, ноутбуки, а также компьютерные станции. С января по март текущего года их было продано 84 млн единиц.

Однако специалисты также указывают, что продажи упали на 8% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Однако данное изменение маркетологи связывают с сезонным колебанием рынка. Предновогодних распродаж-то уже не было. И все же колебание оказалось необычно сильным. В 212 году разница составила 7,5%, например. С тех пор число было меньшим, чем сейчас.