 

Продажи ПК выросли более чем в полтора раза

10.04.2021, 16:18, Новости дня
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По данным компании IDC, глобальные продажи персональных компьютеров в первом квартале увеличились на 55,2%. Аналитики сравнивали статистику реализации с тем же периодом прошлого года.

В категорию ПК внесены настольные компьютеры, ноутбуки, а также компьютерные станции. С января по март текущего года их было продано 84 млн единиц.

Однако специалисты также указывают, что продажи упали на 8% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Однако данное изменение маркетологи связывают с сезонным колебанием рынка. Предновогодних распродаж-то уже не было. И все же колебание оказалось необычно сильным. В 212 году разница составила 7,5%, например. С тех пор число было меньшим, чем сейчас.



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