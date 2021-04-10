 

Мурашко раскрыл, у кого чаще бывают осложнения после COVID

10.04.2021, 16:12, Новости дня
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что переболевшие коронавирусом мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после болезни и попадают в реанимацию.

«Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет», – сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава также сообщил, что осложнения после коронавируса встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа.

«Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями – неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии», – сказал Мурашко.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.



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