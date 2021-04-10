В РПЦ осудили интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион осудил интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова Ксении Собчак, отметив, что «такого человека не следует показывать публике».

«Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

По его мнению, за Моховым должны круглосуточно следить правоохранительные органы, чтобы не допустить ничего подобного тому, что он совершил в прошлом.

Ранее «скопинского маньяка» наказали за интервью Собчак.Ему назначили штраф в размере 1,2 тыс. рублей.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей».

Она также указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова. В результате Мохову назначили штраф. До этого его уже признавали виновным в нарушении административного надзора.