Fox News – администрация Байдена хочет контроля не над оружием, а над американским народом

Рассуждая о необходимости ужесточить контроль над оборотом оружия, Демократическая партия США называет главной угрозой винтовки «армейского образца» и магазины повышенной ёмкости. Однако, как передаёт Fox News, винтовки крайне редко используются для совершения преступлений: американцы, как правило, покупают их для защиты дома. Тем временем прокуроры-демократы по всей стране выпускают на волю людей, совершивших преступления с применением пистолетов и револьверов. По мнению телеведущего Такера Карлсона, власти стремятся ослабить население, а не положить конец насилию.

PBS: Повышенной ёмкости — это примерно сколько (патронов. — ИноТВ)?



ДЭВИД ЧИПМАН, кандидат на пост директора Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ: Думаю, согласно общепризнанному мнению, это примерно десять. И есть целый ряд причин…



PBS: То есть десять и выше — это много?



ДЭВИД ЧИПМАН: Думаю… Скажем так, десять или менее — это нормально, разумно. А всё, что свыше, зарегулировать.



Возникает множество вопросов. Почему Дэвиду Чипману позволено решать, сколько патронов вам можно иметь в магазине? Он-то что об этом знает? Он, что ли, в ответе за защиту вашей семьи? Он живёт в вашем районе? Он что, несёт ответственность за ваших детей? Это возмутительно.

Но хуже того, это всё фарс. Это не по-настоящему. Люди вроде Дэвида Чипмана не против насилия с применением оружия. На самом деле, насилие с применением оружия в этой стране как раз возможно из-за таких людей, как Дэвид Чипман, во всяком случае, из-за его партии.

Мы можем привести вам много примеров. Что мы и делали уже не один год. Но вот новый пример. В Вашингтоне городские власти планируют прекратить следить за соблюдением законов об оружии. Неужели? Партия, считающая, что оружие порождает насилие, больше не борется с оружием на улицах. Почему? Потому что делать это — «расово бесчувственно».

Начальник полиции округа Колумбия по имени Джон Хейнс недавно разослал служебную записку, провозглашающую эту политику. Цитирую: «Мы больше не сосредоточены на том, чтоб забрать оружие…» Хм… Разве они не говорят тем же самым ртом, что ваше оружие — это их проблема? Всё верно. Ваше оружие. Не оружие преступников, а именно ваше. Потому что преступники теперь вы.

Тем временем в Чикаго, где в прошлом месяце подстрелили на улице полуторагодовалого ребёнка, мэр Лори Лайтфут решила, что не всякое оружие надо убирать с улиц. Нет, только то оружие, которым владеете вы. По словам Лори Лайтфут, настоящая опасность исходит не от короткоствола, а от, цитирую, «оружия армейского образца из других штатов».

WFLD CHICAGO: Во вторник на Лейк-Шор-драйв маленький Кейден Свонн получил огнестрельное ранение. Были ранены ещё 18 человек, пять из них погибли. В среду мэр Лори Лайтфут заявила, что проблема преступности отчасти связана с контролем над оборотом оружия.



ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго: Если можно пересечь границу со штатом Индиана и купить оружие армейского образца, в буквальном смысле слова, причём в любом количестве…

WFLD CHICAGO: Статистика Департамента полиции Чикаго показывает рост преступности. За аналогичный период прошлого года огнестрельные ранения получил 521 человек, а сейчас этот показатель — 743.

Это одна из тем, которые трудно освещать на телевидении. Потому что можно примерно за час узнать на эту тему больше фактов, чем знает любой из вершителей оружейной политики. Всё, что они говорят, неправда, и это можно доказать! Ни на одну тему они не лгут больше, чем на эту. Что весьма показательно.

Заявление Лори Лайтфут, которое вы только что видели, — это шокирующая ложь. Что доказывают данные самих чикагских властей. Большинство насильственных преступлений в Иллинойсе совершены с применением оружия, купленного внутри штата.

По словам чикагской полиции, с 2018-го по 2019 год власти столкнулись всего… со сколькими людьми, вооружёнными винтовками армейского образца или вообще винтовками? С четырьмя! Четыре человека с винтовками на весь город за год! Вот и всё. И на этом сосредоточила своё внимание Лори Лайтфут!

За тот же самый период они столкнулись с 44 людьми, вооружёнными револьверами, с 15 людьми с «химическим оружием», что бы это ни значило, ещё с 32 людьми, которые агрессивно «орудовали ногами». А все остальные случаи, разумеется, приходятся на долю полуавтоматического короткоствола, с помощью которого всегда и совершают убийства! И все это знают!

Винтовки не представляют реальной угрозы в Чикаго. Уже давно. Если они вообще когда-то были угрозой. Между 2013-м и 2016 годом на долю винтовок приходилось всего 4,8 процента оружия, изъятого полицией. 4,8 процента! Последний отчёт по убийствам в Чикаго касается 2011 года — они там довольно медленно считают. Но согласно этому отчёту, в Чикаго лишь одна винтовка была орудием убийства. Одна! Но именно винтовки они и хотят забрать. Почему? Потому что ими владеете вы, а не преступники!

В последующее десятилетие окружным прокурором в Чикаго стала Ким Фокс, чьим спонсором был Джордж Сорос. При ней прокуроры начали закрывать дела о серьёзных преступлениях, связанных с оружием. И это не случайность, а проводимая ими политика. Они намеренно прекращали преследование за преступления, связанные с оружием.

Нанесение телесных повреждений с применением огнестрельного оружия с отягчающими обстоятельствами, незаконное применение оружия, неосторожная стрельба, неосторожная стрельба с отягчающими обстоятельствами. Серьёзные преступления с применением огнестрельного оружия! Они просто снимали обвинения!

Преступления, связанные с оружием, их не беспокоят! Их беспокоит, что вы можете себя защитить! И так не только в Чикаго, а по всей стране. Преступники, творящие насилие с применением оружия, гуляют на свободе. Уровень убийств бьёт рекорды. А вы тем временем никому не причинили вреда, вы не сделали ничего плохого! Но внезапно Хантер Байден* заключает с Simon & Schuster выгодный контракт на издание книги, а вы — преступник, потому что пытаетесь защитить свой дом. Вы видите, что здесь происходит. Повторюсь, они пытаются контролировать не оружие, а вас.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2021 года.

* Сын президента США Хантер Байден, по сообщениям СМИ, совершил тяжкое преступление, скрыв при покупке огнестрельного оружия, что принимает наркотики. К уголовной ответственности привлечён не был (прим. ИноТВ).