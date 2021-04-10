Корреспондент – на Украине будут бесплатно учить государственному языку

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10.04.2021, 11:46, Новости дня
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Украинское Министерство культуры запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка. Как передаёт «Корреспондент», по словам главы ведомства Александра Ткаченко, данная образовательная платформа подойдёт для пользователей всех уровней владения украинским, в том числе и для иностранцев, которые хотят овладеть языком.


Reuters

Министерство культуры и информационной политики Украины запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка. Как пишет «Корреспондент», об этом в Facebook проинформировал глава министерства Александр Ткаченко.

«Образовательная платформа объединяет сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с разными форматами обучения: в текстовом, видео или в интерактивном — для выполнения упражнения и заданий по правописанию», — сообщил министр. 

Ткаченко подчеркнул, что сайт подходит для пользователей всех уровней владения украинским, в том числе и для иностранцев, которые хотят овладеть языком.

В то же время глава ведомства отметил, что иноязычные граждане могут попробовать другой сайт с широким спектром уроков — с более чем сотней бесплатных уроков.

«Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить свой сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их», — отметил Ткаченко.



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