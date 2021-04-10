WP – Вашингтон решил помешать Китаю создавать суперкомпьютеры

Министерство торговли США пополнило чёрный список компаний, которым запрещено передавать американские технологии, ещё семью китайскими предприятиями, пишет The Washington Post. Как объясняют власти, все указанные учреждения КНР задействованы в создании суперкомпьютеров, которые Пекин может использовать для разработки новейших вооружений, в том числе ядерных и гиперзвуковых.



Reuters

В четверг 8 апреля администрация президента США Джо Байдена внесла в чёрный список семь китайских компаний и государственных лабораторий, которые, по словам американской стороны, задействованы в попытках Пекина создать суперкомпьютер для военных нужд, пишет The Washington Post.

По словам представителей Министерства торговли США, все семь китайских предприятий вовлечены в процесс разработки суперкомпьютеров, в том числе машин экcафлопсного уровня, которые могут помочь при создании передовых вооружений, включая ядерные. Компьютеры экcафлопсного уровня способны производить «миллион триллионов вычислений в секунду» — такая скорость позволит более точно программировать характеристики гиперзвукового оружия, конструкцией которого уже занимается КНР.

Как обращает внимание издание, шаг администрации Байдена продолжает инициативу, начатую ещё его предшественником Дональдом Трампом. У предыдущей администрации не хватило времени, поэтому она оставила пакет преемникам на одобрение. Предприятия, вошедшие в список, известный в Америке как Entity List, не имеют право использовать американские технологии без специальной лицензии Министерства торговли США, которую очень сложно получить.

«Существуют игроки, действия которых идут наперекор нашим интересам в сфере национальной безопасности. Цель здесь главным образом заключается в том, чтобы не дать американской продукции способствовать усовершенствованию военного потенциала Китая», — прокомментировал высокопоставленный сотрудник Минторговли, не пожелавший раскрывать своё имя.

По информации The Washington Post, в этот раз в американский чёрный список попали три китайские компании, производящие полупроводники: Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics. Как считает издание, у всех этих предприятий есть связи с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Оставшиеся четыре учреждения — Национальные центры суперкомпьютерных вычислений в городах Цзинань, Шэньчжэнь, Уси и Чжэнчжоу.

«У этих компьютеров есть множество применений в мирных целях, однако они также играют важную роль в разработке вооружений, в особенности продвинутых систем, ядерного оружия, кибервооружений, ракет и даже гиперзвукового оружия», — прокомментировал источник газеты в Министерстве торговли.

Эксперты в сфере безопасности отметили, что предпринятые администрацией Байдена меры уже давно назревали. Но, как предупреждают аналитики, Китай может найти обходные пути. «Чтобы эта инициатива была по-настоящему действенной, а не просто демонстративной, администрация Байдена должна реализовывать более жёсткие меры», которые запрещают все американские технологии для внесённых в список предприятий, даже если эти технологии были получены от иностранной компании, настаивает бывший сотрудник администрации Трампа Тим Моррисон.

Такими иностранными компаниями, через которые Китай может получить американские технологии, могут стать тайваньские производители чипов, использующие высокоточные инструменты производства США. «В противном случае Китай и дальше будет получать наши технологии и будет считать, что администрация Байдена не настроена серьёзно в отношении «чрезвычайного соперничества», которое она обещала», — предупредил Моррисон.

Как отмечает The Washington Post, десять лет назад, прежде чем попасть в чёрный список США, тяньцзиньская лаборатория использовала для своего суперкомпьютера Tianhe 1 чипы из Кремниевой долины. Поскольку многие современные чипы можно использовать как в мирных, так и в военных целях, они прекрасно соответствуют стратегии Коммунистической партии Китая о сочетании гражданского и военного в производстве. Таким образом гражданские предприятия используются для производства или приобретения товаров и технологий для НОАК.

В беседе с газетой сотрудник Министерства торговли США заверил, что ведомство стремится сделать контроль над экспортом более эффективным с помощью обсуждения планов с союзниками, поскольку многие из них разделяют с Америкой опасения по поводу Поднебесной. Так, в среду до заявления Минторговли США глава тайваньского МИД Джозеф У заявил, что Тайбэй будет работать вместе с Америкой, чтобы убедиться, что его поставки полупроводников в Китай «идут в едином русле с более масштабными стратегическими целями Соединённых Штатов».