В Сочи представили внедорожники Big Dog и Wey Tank

Китайская компания Haval официально представила в Сочи две новые модели внедорожников Big Dog и Wey Tank.

Ранее было сообщено, что внедорожники будут собирать на местном заводе в Туле. Уже в 2023 году планируется выпустить первый экземпляр внедорожника на рынок. Напомним, брутальный экземпляр Wey Tank 300 выполнен на платформе GW P01. Вместе с тем автомобиль получил 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 227 л.с. мощности. Также о внедорожнике известно, что он приводится в движение автоматической коробкой передач.

Что касается внедорожника Haval Big Dog, то он выполнен в ретро-стиле. Указанный автомобиль оснащается 1,5-литровым турбированным мотором на 169 л.с. мощности. Кроме того, разработчики оснастили автомобиль полным приводом и блокировкой дифференциала.