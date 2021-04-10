 

Специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году

10.04.2021, 9:36, Новости дня
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Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются, следует из доклада «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В исследовании говорится, что «на фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», передает ТАСС.

Отмечается, что пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.

«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», – считают эксперты.

Это означает, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.

Ранее потери мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.



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