В Джибути действующий глава государства Гелле победил на выборах президента

Действующий президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле одержал победу на состоявшихся в пятницу выборах в стране, объявил в телевизионном выступлении министр внутренних дел Джибути Мумин Ахмед Шейк.

Шейк сообщил, что Гелле получил 167 тыс. 535 голосов, или 98,58% от числа проголосовавших, за второго кандидата – Закария Исмаила Фараха – проголосовали 5 тыс. избирателей, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Объявленный результат является предварительным и еще должен быть утвержден Конституционным советом.

Премьер-министр Джибути Абдулкадер Камиль Мохамед сообщил, что явка избирателей превысила 77%.

Оппозиция вышла на выборы расколотой и не смогла выдвинуть единого кандидата, в результате в бюллетени были внесены действующий глава государства и 56-летний бизнесмен Фарах, который не имеет политического опыта.

Нынешняя победа 73-летнего Гелле на президентских выборах – пятая по счету. Впервые он был избран на пост главы государства в 1999 году.

За предыдущие 22 года президентства Гелле Джибути превратилась в важнейший торговый и логистический хаб на востоке Африки, через страну, расположенную у южного входа в Красное море, проходят важнейшие торговые пути из Азии в Европу и Африку. Это позволило государству обеспечить в последние два десятилетия ускоренное развитие и добиться хороших экономических показателей. Население страны составляет 1 млн человек.

Джибути является также важным геополитическим центром региона. Свои военно-морские базы имеют в этой стране пять государств: Китай, Франция, США, Италия и Япония.