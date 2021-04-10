 

Skoda Octavia получила спортивную версию SportLine

10.04.2021, 9:08, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda представил спортивную модификацию популярной модели Octavia с приставкой Sportline.

В частности, отличить новинку не составит труда по дополнительному спойлеру и сплиттеру в передней части, а также рамке решетки радиатора и установленному диффузору. На передних крыльях установили фирменные шильдики, свидетельствующие о примени версии Sportline. Кроме того, покупатели смогут приобрести новинку с гибридными и бензиновыми моторами с мощностью от 115 до 204 л.с.

Кроме того, клиентам также предложат улучшенную систему безопасности Crew Protect Assist, которая предполагается опцию предотвращения столкновений, подушки безопасности и помощника при маневрировании.



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