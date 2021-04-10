Детского тренера из Ленобласти приговорили к 15 годам колонии за педофилию

Суд в Ленинградской области приговорил тренера секции единоборств к 15 годам колонии строгого режима за домогательства к несовершеннолетним, информирует областное управление Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении педагога дополнительного образования «Детско-юношеского Центра творчества» Светогорска Выборгского района по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. Следователи заявляли, что мужчина, который вел в городе секцию единоборств для детей от семи до 18 лет, приглашал их к себе домой под видом дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

Согласно данным следствия, с мая 2013 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции и по месту своего проживания в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении мальчиков возрастом от восьми до 14 лет. Помимо этого, мужчина обвиняется в совершении иных насильственных действий сексуального характера в Тунисе и Турции, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора … по 10 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), по двум эпизодам – ч. 2 ст.135 УК РФ и одному эпизоду по ч. 1 ст.135 УК РФ (Развратные действия)», – указали в ведомстве.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в СК.