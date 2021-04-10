 

Детского тренера из Ленобласти приговорили к 15 годам колонии за педофилию

10.04.2021, 5:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд в Ленинградской области приговорил тренера секции единоборств к 15 годам колонии строгого режима за домогательства к несовершеннолетним, информирует областное управление Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении педагога дополнительного образования «Детско-юношеского Центра творчества» Светогорска Выборгского района по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. Следователи заявляли, что мужчина, который вел в городе секцию единоборств для детей от семи до 18 лет, приглашал их к себе домой под видом дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

Согласно данным следствия, с мая 2013 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции и по месту своего проживания в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении мальчиков возрастом от восьми до 14 лет. Помимо этого, мужчина обвиняется в совершении иных насильственных действий сексуального характера в Тунисе и Турции, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора … по 10 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), по двум эпизодам – ч. 2 ст.135 УК РФ и одному эпизоду по ч. 1 ст.135 УК РФ (Развратные действия)», – указали в ведомстве.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в СК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Комендантский час введен в Филадельфии из-за вспыхнувших беспорядков

21.08 / «Это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

25.02 / ЕС призвал ускорить авторизацию и производство вакцин от коронавируса

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

21.01 / Появились данные о нескольких погибших при взрыве в Мадриде

01.01 / В США коронавирусом заразилось более 20 млн человек

21.10 / Эксперт: Пределов сближению РФ и Китая в военно-политической сфере нет

15.10 / В Германии проходит тайная подготовка к ядерной войне

05.02 / Степанов: Главная цель на данном этапе борьбы с пандемией достигнута

18.03 / Стало известно о вербовке ЦРУ карателей из латышского легиона СС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика