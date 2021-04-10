Обозреватель WP – как бы Байден ни называл Путина, сотрудничества с ним он не исключает

Несмотря на личные выпады президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина, он явно не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой в тех областях, где это выгодно Вашингтону, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По его мнению, администрация Байдена в целом пытается действовать в русле реальной политики, призывая к ответу Россию за опрометчивые решения, однако не отказываясь с ней от диалога.



Reuters

Когда госсекретарь США Энтони Блинкен описывает позицию Джо Байдена по основополагающим внешнеполитическим вопросам, то в его ответах прослеживается не столько какая-то «доктрина», сколько прагматический склад ума, настроенный на следующие задачи: решать проблемы, вести недвусмысленный диалог с друзьями и противниками и поэтапно укреплять «основанный на правилах порядок», пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Мировоззрение Байдена Блинкен изложил в недавнем обширном интервью. Нет другого человека, который бы дольше работал с Байденом по этим вопросам и лучше бы знал подход президента к различным проблемам, поэтому эта беседа даёт возможность в деталях ознакомиться с логикой будущих внешнеполитических решений США.

Сама горячая и острая тема — это Афганистан, и Блинкен ясно дал понять, что Байден собирается вывести оттуда американские войска, не объявляя, однако, никаких крайних сроков. На вопрос о том, не допустил ли Байден ошибку, фактически установив предельные сроки вывода войск из Афганистана, когда не так давно заявил, что не может себе «представить», чтобы они находились там в следующем году, Блинкен ответил довольно решительно:

«Эти слова в точности отражают его мышление. Я вовсе не считаю это ошибкой… Мы занимаемся этим уже 20 лет, и он ясно дал понять, что в качестве президента хочет довести этот конфликт до разумного конца, и это подразумевает в том числе возвращение наших войск домой».

В этом контексте Блинкен пытается составить планы, призванные обеспечить стабильный переходный период после вывода американских войск. В частности, по информации Игнатиуса, американские чиновники поделились с «Талибаном»* и кабульским правительством некоторыми своими соображениями по переходному периоду, куда относятся основные принципы госуправления, проведение досрочных выборов, а также меры по достижению прочного и надёжного режима прекращения огня.

Байден осознаёт, что Афганистан может вновь скатиться к гражданской войне, а «Аль-Каида»** способна восстановить свои убежища в этой стране в течение двух лет после ухода американских войск. Однако, по мысли американского лидера, если США оставят гарнизон в Кабуле, пока талибы будут захватывать региональные центры, этот небольшой контингент США помешает сбору разведданных и борьбе с терроризмом.

Говоря об Афганистане, Блинкен произнёс фразу «скромность и уверенность», которой явно можно описать подход Байдена к использованию американской мощи в более широком контексте. Опыт Ирака и Афганистана научил Байдена, что США не могут просто заставлять других писать под их диктовку. Тем не менее американский лидер по-прежнему уверен, что во многих местах американские идеи могут иметь «гальванизирующее воздействие».

Такого же прагматичного подхода Байден придерживается и по отношению к России. На вопрос, как Байден мог назвать президента РФ Владимира Путина «убийцей» при этом одновременно не отказываясь от сотрудничества, Блинкен указал на подход в духе реальной политики. По его словам, «президент очень трезво оценивает два момента»: ему нужно «призывать Россию к ответу за любые её опрометчивые или враждебные действия», оставаясь, однако, открытым к сотрудничеству там, где это идёт на пользу как Москве, так и Вашингтону.

Блинкена «обеспокоило» недавнее решение Путина перебросить тысячи военнослужащих и тяжёлую технику на границу с Украиной. В частности, в Госдепартаменте опасаются, что подобные действия могут перерасти во что-то гораздо более опасное.

Похожего подхода Байден собирается придерживаться и по отношению к Китаю, отстаивая интересы США и изучая области потенциального сотрудничества. В частности, Блинкен отметил, что Байден велел ему дать сигнал китайским лидерам на встрече в Анкоридже в прошлом месяце, что действия Пекина в Синьцзяне, Гонконге, Тайване и Южно-Китайском море — это не просто внутреннее дело Китая, но и угроза основанному на правилах международному порядку.

Учитывая, что обстановка в мире изменяется с «гиперскоростью», Байден действует в соответствии с традиционными представлениями о глобальном лидерстве США. «Он не раз видел, что, когда мы перестаём вести себя как лидер, кто-то другой — этим кем-то другим всё чаще становится Китай — пытается самоутвердиться на нашем месте», — отметил Блинкен, добавив, что такое развитие событий может нанести ущерб американским интересам или ценностям. При другом сценарии место США вообще никто не занимает, что, по выражению госсекретаря, приводит к «хаосу и жизни по законам джунглей», что также вредит США и их союзникам.

Поиск прагматического баланса между ценностями и национальными интересами — это постоянная проблема Вашингтона. То, как Байден оценивает пределы возможностей США в военном плане, а также его традиционная ставка на участие Америки в мировых делах, вполне возможно, выделит его на фоне таких его предшественников, как Дональд Трамп и Барак Обама, которые столкнулись с той же дилеммой, однако имели за плечами куда меньше опыта.

«После этой беседы тот образ Байдена, который сложился у меня после его вступления в должность, — добродушного седовласого парня за рулём «Феррари» — ничуть не изменился. Идеи Байдена о мире уходят корнями в прошлое, однако они испытывались на практике в течение целой жизни, наполненной сделками, — а также представляют собой крайне современную версию искусства возможного», — подытоживает обозреватель.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.